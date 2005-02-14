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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۰۵

در مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري

" ضحاك" به روي صحنه رفت

نمايش بي كلام " ضحاك" به كارگرداني عبدالرضا كشاورز در تالار نمايش مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري به روي صحنه رفت.

به گزارش  گروه فرهنگ و هنر مهر ، اين نمايش بر اساس روايت شاهنامه فردوسي از داستان ضحاك نوشته شده و در آن داود رشيدي ، كياسا ناظران، رويا خادم الرضا، ندا صدقي، آناهيتا ايزدي ، ميعاد فرامورزي  و جاسم ثمري به ايفاي نقش مي پردازند.

لازم به ذكر است كه اين نمايش محصول گروه توليد مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري است و تا 28 بهمن ماه جاري در محل مذكور به روي صحنه مي رود.

علاقه مندان جهت ديدن نمايش بي كلام " ضحاك" مي توانند در روزهاي ياد شده ساعت 18 به مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري ، واقع در ميدان فاطمي ، روبروي وزارت كشور ، خيابان دوم ، پلاك 14 طبقه اول مراجعه كنند.

کد مطلب 157641

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