" ضحاك" به روي صحنه رفت

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، اين نمايش بر اساس روايت شاهنامه فردوسي از داستان ضحاك نوشته شده و در آن داود رشيدي ، كياسا ناظران، رويا خادم الرضا، ندا صدقي، آناهيتا ايزدي ، ميعاد فرامورزي و جاسم ثمري به ايفاي نقش مي پردازند.

لازم به ذكر است كه اين نمايش محصول گروه توليد مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري است و تا 28 بهمن ماه جاري در محل مذكور به روي صحنه مي رود.

علاقه مندان جهت ديدن نمايش بي كلام " ضحاك" مي توانند در روزهاي ياد شده ساعت 18 به مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري ، واقع در ميدان فاطمي ، روبروي وزارت كشور ، خيابان دوم ، پلاك 14 طبقه اول مراجعه كنند.