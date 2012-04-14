به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود امروز شنبه مهندس "علی نیکزاد" وزیر راه و شهرسازی مهمان برادر خود "اکبر نیکزاد" استاندار کهگیلویه و بویراحمد باشد و از پروژه های راه و شهرسازی در این استان بازدید کند.

گفته می شود پرواز صبح امروز تهران به یاسوج به دلیل بارندگی و شرایط نامساعد جوی در شهر یاسوج لغو شده است.

بازدید از پروژه های مسکن مهر و جاده ملی در دست احداث پاتاوه به دهدشت از مهمترین اهداف سفر نیکزاد به یاسوج بود.

به گفته مسئولان استان، این سفر به تعویق افتاده و زمان جدید آن به زودی اعلام می شود.

در میان وزرای دولتهای نهم و دهم، علی نیکزاد بیشترین سفر را به کهگیلویه و بویراحمد داشته است.

آخرین بار وزیر راه و شهرسازی آذر ماه گذشته مهمان اکبر نیکزاد در کهگیلویه و بویراحمد شده بود.