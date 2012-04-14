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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

بهاری وند:

10 درصد مشترکین برق کشور در حوزه برق منطقه ای آذربایجان هستند

10 درصد مشترکین برق کشور در حوزه برق منطقه ای آذربایجان هستند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه ای آذربایجان گفت: این شرکت با دو میلیون و 715 هزار مشترک 10 درصد مشترکین برق کشور را تحت پوشش قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهاری وند امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد مشترک تحت پوشش چهار شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و تبریز قرار دارند .

بهاری وند ادامه داد: حوزه برق منطقه ای آذربایجان بعد از تهران بیشترین تعداد مشترک را داراست که از این رقم  2 میلیون و 210 هزار مشترک خانگی، 77 هزار مشترک عمومی، 32 هزار و 500 کشاورزی، 18 هزار و 500 صنعتی، 365 هزار سایر مصارف و 11 هزار مشترک روشنایی معابر وجود دارد.

وی میزان خاموشی های این منطقه را به ازای هر مشترک یک دقیقه اعلام کرد و گفت: این میزان وضعیت مناسبی برای روشنایی منطقه است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان افزود: از جمع مشترکین بخش توزیع به ترتیب شرکت‌های توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی نزدیک به 946 هزار، تبریز( کلانشهر تبریز، آذرشهر و اسکو) نزدیک به 730 هزار، آذربایجان شرقی به غیر از حوزه برق تبریز 640 هزار و استان اردبیل 405 هزار مشترک را زیرپوشش دارند.

کد مطلب 1576431

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