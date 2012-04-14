واردات گاز ایران از صادرات پیشی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الماسی امروز در نشستی خبری با اشاره به رشد 4.1 درصدی ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران در سال 90 از انتقال در مجموع 177 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در مجموع نزدیک به 12 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان وارد کشور شده است که در مقایسه با سال 89 حدود 31 درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران همچنین حجم صادرات گاز در سال گذشته را حدود 9.5 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و افزود: در مجموع سال گذشته رکورد جدید انتقال روزانه 625 میلیون متر مکعب ثبت شده است.

این مقام مسئول ظرفیت انتقال روزانه گاز طبیعی ایران را بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و یادآور شد: میزان انتقال گاز از سال 1386 تاکنون بیش از 32 درصد رشد داشته است.

وی همچنین با اعلام اینکه سال گذشته 4.87 میلیارد متر مکعب گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به مخازن نفتی تزریق شده است، بیان کرد: همچنین در این مدت از مجموع 10 میلیارد گاز تحویلی فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به خط لوله پنجم سراسری حدود 3.5 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه بیدبلند یک و 1.5 میلیارد متر مکعب در پالایشگاه فجر جم شیرین سازی شده است.

الماسی با یادآوری اینکه سال گذشته بخشی از خط لوله هفتم سراسری گاز به شرکت انتقال گاز ایران به طول 413 کیلومتر تحویل شد، بیان کرد: در حال حاضر 34 هزار کیلومتر خط لوله در سطح شبکه انتقال گاز ایران وجود دارد.

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران از افزایش سالانه 2000 کیلومتری وسعت شبکه گاز برای تحقق اهداف چشم انداز خبر داد و تاکید کرد: در سال 1390 در مجموه حدود یکهزار کیلومتر خط لوله جدید گاز به شبکه اضافه شده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش وسعت شبکه گاز ایران به 44 هزار کیلومتر تا پایان برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: هم اکنون 69 ایستگاه تقویت فشار گاز وجود دارد که تعداد تاسیسات تقویت فشار گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه از مرز 100 ایستگاه عبور می کند.

وی با اشاره به رشد 46 درصدی توسعه شبکه انتقال گاز ایران از سال 1385 تاکنون، گفت: همچنین در این مد تعداد تاسیسات تقویت فشار گاز کشور هم حدود 40 درصد رشد داشته است.