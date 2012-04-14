به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال در تماس با مسئولان باشگاه راهآهن ضمن اعلام خبر دعوت از ابراهیم کریمی به تیم ملی، از مسئولان این باشگاه خواستار انجام هماهنگیهای لازم برای حضور این مدافع در اردوی آمادهسازی تیم ملی شدند.
پس از اعلام این خبر، بازیکنان راهآهن به این بازیکن تبریک گفتند و او هم از دایی رخصت گرفت و راهی تیم اردوی آمادهسازی تیم ملی در هتل اوین شد.
ابراهیم کریمی از سال 84 که راهآهن به لیگ برتر آمده است، نزدیک 180 بازی برای زردپوشان در این رقابتها انجام داده و امسال تنها یک بازی را از دست داده است. وی با توجه به 12 سال حضور در تیم فوتبال راهآهن، حتی به عنوان کاپیتان دوم هم بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو بسته است.
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