غلامرضا ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر، تامین خون و فرآورده های خونی بیمارستانهای استان را از رسالت های سازمان انتقال خون دانست و اظهارداشت: در سال گذشته 17 هزار و 302 نفر برای اهداء خون به مراکز خونگیری استان مراجعه داشته اند.

وی از افزایش 13 درصدی مراجعین به مراکز خون گیری استان خبر داد و بیان کرد: از مجموع مراجعین 15 هزار و 500 نفر موفق به اهداء خون شده اند که این میزان 10 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

وی با اشاره به این که 49 درصد اهداکنندگان خون در استان اهدا کنندگان مستمر بوده اند، بیان داشت: هفت درصد اهدا کنندگان خانم ها و 93 درصد آقایان بوده اند.

وی تصریح کرد: بیشترین گروه خونی استان در سال گذشته O+ و کمترین فراوانی را ABمنفی داشته است.

مدیر پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان جنوبی همچنین از افزایش 60 درصدی مراجعه کنندگان اهداء خون در تعطیلات ایام نوروز امسال خبر داد و افزود: در 13 روز اول امسال 545 نفر برای اهدا خون به مراکز خون گیری استان مراجعه کردند.

ارجمندی اظهارکرد: در ایام نوروز امسال 375 واحد خونی و پلاکت را برای درمان بیماران در اختیار بیمارستانهای استان قرار دادیم.

اخذ گواهینامه ISO9001, 2008 توسط انتقال خون استان/ ساخت دو مرکز خون گیری در شهرهای استان

وی از اخذ گواهینامه ISO9001, 2008توسط سازمان انتقال خون استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این بدان معنا است که تمامی فرآورده های خونی استان مطابق با استانداردهای کشور های اروپایی است و این تضمین کننده سلامت خون و فرآورده های آن برای سلامتی بیماران است.

وی گفت: در این راستا برای ارتقاء کیفیت فراورده های خونی استان بیش از 380 میلیون تومان در استان هزینه شده است.

ارجمندی همچنین از ساخت دو مرکز خونگیری در شهرستانهای فردوس و قاین خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت این مراکز در سال گذشته با کمک فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان فردوس و قاین و معاونت برنامه ریزی استانداری استان آغاز شده است.

وی پیشرفت فیزیکی ساخت این مراکز را 60 درصد اعلام کرد و افزود: اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان برای ساخت هر مرکز در سال گذشته اختصاص یافته است.

خراسان جنوبی پائین ترین نرخ خونگیری در کشور را دارد

ارجمندی متوسط نیاز روزانه به خون و فرآورده های آن در استان را 60 واحد اعلام کرد و گفت: در سال گذشته هشت هزار و 460 واحد پلاسمای تازه منجمد شده مازاد بر نیاز استان را به سایر استانها ارسال کرده ایم.

وی با بیان اینکه خراساسان جنوبی در پائین ترین حد اهداء خون در کشور است، گفت: به ازای هر هزار نفر در استان 19 نفر خون اهدا می کنند که این رقم در بسیاری از استانها 50 در برابر هر هزار نفر است.

وی روستا نشین بودن 49 درصد جمعیت استان را عامل پائین بودن نرخ خونگیری در استان دانست و عنوان کرد: به دلیل عدم دسترسی روستائیان به مراکز خون گیری و عدم امکان حضور پایگاه های انتقال خون به روستا ها نرخ خون گیری در استان 1.9 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی در سال 90 توانسته 100 درصد نیاز خونی مراکز درمانی استان را تامین کند، گفت: با توجه به افزایش جمعیت و افزایش جراحی های سنگین در بیمارستانهای استان هر سال نیاز به خون و فرآورده های آن در استان افزایش پیدا می کند.

راه اندازی واحد پلاکت فرزیز در سال جاری

وی به فعالیت چهار مرکز خونگیری ثابت و سایر در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون یک واحد خونگیری ثابت و یک واحد سیار در بیرجند، یک واحد ثابت در فردوس و یک واحد سیار برای مراجعه به سایر شهرستانهای در استان فعال است.

وی راه اندازی واحد پلاکت فرزیز در استان را از برنامه های سازمان انتقال خون استان در سال جاری اعلام کرد و اظهارکرد: تا کنون از هر واحد خونی در استان یک واحد پلاکت تهیه می شده که با راه اندازی این واحد می توانیم تا 10 واحد پلاکت گیری را داشته باشیم.

مدیر پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان جنوبی گفت: پلاکت از فراورده های خونی است که طول عمر آن سه تا پنج روز بوده و یکی از نیاز های اصلی مراکز درمانی است.