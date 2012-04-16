حذف پیشنهادات وزارت نفت در بودجه91 بدون اطلاع وزیر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طبق اخبار به دست آمده، سهم نفت از بودجه 91 از آنچه مسئولان این وزارتخانه در پیشنهادات خود خواستار آن بوده اند بسیار پایین تر است و به گفته کارشناسان و تعدادی از نمایندگان مجلس بودجه وزارت نفت در لایحه 91 وضعیت خوبی ندارد.

به گفته یک منبع آگاه در تنظیم لایحه بودجه 91 پیشنهادات وزارت نفت در این لایحه گنجانده شد اما پس از آنکه لایحه از چاپخانه خارج شده است، خبری از آنچه که با نظر وزیر نفت در لایحه دولت به تصویب دولت رسیده، نبود.

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تایید این خبر اظهارداشت: وزارت نفت از نظر بودجه ای وضعیت خوبی ندارد. مخصوصا اینکه ما در شرایط بین المللی خاصی به سر می بریم و بودجه فعلی که در لایحه بودجه 91 در نظر گرفته شده است نمی تواند صنعت نفت را در سال جاری به نقطه ای که مد نظر است برساند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تلاش ما این است که پیشنهاداتی به تصویب برسانیم که درصد قابل توجهی از بودجه وزارت نفت را برگردانیم. هرچند کمبود در وزارت نفت به لحاظ بودجه ای زیاد است اما ما تلاش خودمان را می کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بودجه ای که از سوی وزیر و مسئولان وزارت نفت برای سال 91 پیشنهاد شده در لحظات آخر دچار تحول شده است.

حسینی گفت: یکی از مواردی که قرار است در لایحه بودجه 91 به آن پرداخته شود نحوه پرداخت ها به سازمان هدفمندی یارانه است اما به شرکت گاز هیچ مبلغی تعلق نمی گیرد. یکی از پیشنهادات این است که 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به توسعه گاز رسانی و امور زیربنایی اختصاص یابد.

وی افزود: در بخش پالایش و پخش هم همین وضعیت وجود دارد و موضوع بنزین و فرآورده های آن مطرح است. برای سرمایه گذاری و تولید بنزین هم هدفگذاری نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: نکته مثبتی که در تنظیم بودجه نفت وجود دارد دادن مجوز10 میلیارد دلاری به بانکها برای سرمایه گذاری پروژه های صنعت نفت است.

وی گفت: نمایندگان پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک به کمیسیون تلفیق ارائه شده کرده اند.