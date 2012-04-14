صندوق مهر امام رضا (ع) 2900 شغل در یزد ایجاد کرد

مصطفی اعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته دو هزار و 397 فقره قرارداد برای ایجاد اشتغال مشاغل خانگی، خویش فرمایی و کار فرمایی با اشتغال زایی برای دو هزار و 899 نفر از منابع این صندوق و بانک های عامل منعقد شده است.

وی ارزش این قراردادها را بالغ بر 167 میلیارد و 629 میلیون و 800 هزار ریال اعلام کرد.

اعیان عنوان کرد: سهیمه تعیین شده برای این صندوق در سال گذشته از طرف دبیرخانه شورای اشتغال استان یزد دو هزار و 759 نفر بوده است.

وی بیان داشت: در مشاغل خانگی با انعقاد هزار و 241 مورد قرارداد برای هزار و 241 نفر اشتغالزایی شده است.

اعیان یادآور شد: در مشاغل خویش فرمایی با انعقاد هزار و 76 قرارداد و هزار و 291 مورد اشتغالزایی و در کارفرمایی نیز با انعقاد 80 مورد قرارداد برای 367 نفر اشتغالزایی شده است.