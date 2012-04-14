«کارون»؛ سمفونی بزرگی زیر غبار فراموشی

سمفونی «کارون» در تاریخ 30 مهرماه سال 90 به صورت رسمی از سوی مجید انتظامی تحویل آب نیرو شد و به گفته رسانه ها مراسم نمادین رونمایی از این سمفونی نیز با حضور مدیران این شرکت از جمله محمد رضازاده؛ مدیرعامل این شرکت صورت گرفت. اثری که مدت زمان بیش از یک ساعت است و با ارکستر بزرگ ضبط شده است.

در زمان ساخت سمفونی کارون، بابک رضایی مدیرعامل انجمن موسیقی بود که بارها و بارها در رسانه ها خبر از اجرای بزرگ این سمفونی داده بود اما پس از مراسم رونمایی نمادین دیگر هیچ خبری از سمفونی «کارون» نشد هرچند که در همان جلسه مجید انتظامی نوید این را داد که به زودی حاصل این سمفونی را در اجرایی خواهیم دید اما در عمل به هزار و یک دلیل اجرای سمفونی «کارون» که با هزینه ای گزاف ساخته و ضبط شده بود بی نتیجه ماند.

بودجه بالایی که صرف ساخت این سمفونی شد گویا برای آرشیو شخصی مدیران شرکت «توسعه نابع آب و نیروی ایران» هزینه شد. رفتن بابک رضایی از انجمن موسیقی ایران نیز مزیدی بر علت شد تا سمفونی «کارون» بیشتر به فراموشی سپرده شود.

هرچند که در صحبت های غیر رسمی بابک رضایی به عنوان مدیرعامل انجمن در زمان ساخت اثر و نماینده طرف قرارداد با این شرکت که زیر مجموعه وزارت نیرو است و همچنین مجید انتظامی؛ آهنگساز این اثر و مدیران شرکت «توسعه نابع آب و نیروی ایران» دلیل اجرا نشدن سمفونی «کارون» نبود بودجه برای اجرای این اثر است به همین سبب این اثر در حد یک لوح فشرده باقی ماند.

بالارفتن هزینه های ضبط، اجاره سالن اجرا و پرداخت حقوق نوازندگان؛ همه و همه در کنار نبود بودجه باعث شد این اثر که با هزینه دولتی ساخته شده تولید نشود.

سازمان های دیگر هم مثل صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری به دلیلی که مشخص نیست برای پشتیبانی مالی سمفونی «کارون» برای اجرا و انتشار به عنوان آلبوم وارد جریان تولید این اثر نشدند.

نداشتن بودجه در سازمان های دولتی سبب می شود که بسیاری از سفارشات ابتر بماند اما یک "چرا" باقی می ماند و آن هم اینست که چرا مسئولان بودجه های گزاف بیت المال را صرف ساخت چنین آثاری می کنند و پیگیر به نتیجه رسیدن آن نیستند.

مجید انتظامی معتقد است کار وی تمام شده و اثر را ساخته و تحویل داده است انجمن موسیقی سفارش دهنده را آب نیرو می داند و معتقد است آنها اگر بخواهند و دوست داشته باشند می توانند کنسرت بگذارند و اثر را تولید کنند و اگر هم تمایلی به این کار نداشته باشند می توانند این اثر را بایگانی کنند. آب نیرو می گوید بودجه نداریم که این اثر را تولید کنیم و طبیعی است برای یک شرکت سد سازی مهم تر آن است که سد بسازد تا اینکه بودجه های وارد شده به این سازمان را صرف ساخت آثار هنری کند.

اینجا باید از وزیر نیرو پرسید چه کسی برای بیت المالی که در زیرمجموعه وزارت نیرو خاک می خورد قرار است تعیین تکلیف کند به ویژه در سالی که باید از سرمایه ایرانی حمایت کرد.

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سعید فصیح