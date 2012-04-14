به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی امروز شنبه در مراسم رونمایی از سه نرم‌افزار شبیه‌سازی شده مذهبی در دانشگاه امام صادق(ع) خواستار استمرار تولید نرم‌افزارهای مذهبی برای سایر ائمه و اهل بیت(ع) شد و گفت: امیدواریم در آینده نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مساجد مهم و امامزاده‌های مورد توجه مردم، تولید و در اختیار عموم قرار گیرد، اگرچه اصل بر این است که عرض ارادت از نزدیک صورت گرفته و انسان در فضا و حال و هوای معنوی مکان‌های مقدس قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در روایات بر این امر تاکید شده که اگر افرادی محروم از زیارت و حضور در مکان‌های متبرک نیستند، به طرق دیگر، امکان دسترسی آنها برای ارتباط معنوی فراهم شود بنابراین شبیه‌سازی نرم‌افزارها در کنار فراهم آوردن امکان زیارت مجازی، مطالب ارزنده دیگری را در کنار به نمایش گذاشتن ظرافت‌های بسیاری از مکان‌های متبرک در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه قرآن که ماه رمضان سال جاری برگزار می‌شود نیز تلاش شده تا امکان بازدید مجازی علاقمندان فراهم شود؛ ضمن اینکه شبیه‌سازی نمایشگاه قرآن امکانی برای حضور مجازی ایرانیان خارج از کشور و استفاده از فرصت بازدید از این نمایشگاه را فراهم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دستاوردهای علمی و فناوری حاصل شده در ایران برگرفته از مکتب اهل بیت است ادامه داد: امروز باید از همه ابزارها استفاده کرد تا بتوان با جاذبه بیشتر، ذخایر گرانقدر و میراثی که در اختیار ایرانیان قرار گرفته است را معرفی کرد.

وی اظهار داشت: صادرات نرم‌افزار در کشور شکل گرفته و در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز امید می‌رود بتوان در زمینه تولید محصولات فرهنگی و هنری بیش از گذشته اقدامات موثر صورت گیرد.