به گزارش خبرنگارمهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی امروز شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت یاد و خاطره مرحوم سرهنگ محرم قلی‌زاده ـ معاون جنگ الکترونیک با حضوردر جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار راه‌اندازی دانشگاه در قرارگاه پدافند هوایی به تازگی کلید خورده است اما آموزش در این عرصه قبل از تفکیک پدافند از آفند نیز در دانشگاه شهید ستاری وجود داشت.

وی در ادامه افزود: این یک اصل است که هر نیرویی برای خود آموزش‌های زیرساختی داشته باشد و زمانی که نیاز به وجود چنین دانشگاهی احساس شد، طرح را به ستادکل نیروهای مسلح و ارتش ارسال کردیم و اکنون در دست تصویب است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء با اشاره به اینکه آموزش در دانشگاه قرارگاه متناسب با تهدیدات روز دنیا خواهد بود، گفت: مکان دانشگاه نیز هم‌اکنون مشخص شده و ستاد آن هم از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و امسال این دانشگاه راه‌اندازی می‌شود.

اسماعیلی همچنین در پایان بر آمادگی پدافند هوایی تاکید کرد و افزود: ما تهدیدات را لحظه به لحظه رصد می‌کنیم تا همواره آمادگی ایستادگی در مقابل این تهدیدات را داشته باشیم.