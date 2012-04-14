ایجاد شهرک تخصصی فرش در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی در بازدید از محل احداث شهرک کارگاهی بجنورد گفت: شهرک کارگاهی بجنورد برای ایجاد شهرک تخصصی فرش استان طراحی و آماده سازی شود.

ابوطالب شفقت افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در صنعت فرش و منسوجات دستباف استان ایجاد شهرک تخصصی فرش با دیدگاه ویژه و همت بیش از پیش مسئولین پیگیری شود.

وی ادامه داد: شهرک کارگاهی بجنورد مکان مناسبی جهت استقرار واحدهای بافنده فرش و صنایع وابسته به این صنعت همچون ریسندگی، رنگرزی و... است.

شفقت اظهار داشت: لازم است در این مکان علاوه بر شهرک تخصصی فرش، موزه فرش دستباف و همچنین نمایشگاه دائمی فرش جهت نمایش و عرضه محصولات مرتبط با صنعت فرش ایجاد شود.

دستگیری 8 شکارچی غیرمجاز در دو روز اخیر



مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست این استان هشت شکارچی متخلف را در دو روز اخیر دستگیر کردند. حسین آبسالان اظهار داشت: دستگیری این افراد هنگام گشت و کنترل شبانه ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست در شهرستان‌های شیروان و اسفراین صورت گرفت.

وی گفت: شکارچیان دستگیر شده از استان‌های مجاور برای شکار وحوش به استان خراسان شمالی عزیمت کرده بودند.

وی افزود: از این افراد چهار قبضه سلاح شامل یک قبضه پنج تیر، یک قبضه سلاح گلوله زنی دوربیندار و دو قبضه تک لول و یک دستگاه پروژکتور مخصوص شکار حیوانات وحشی و برخی ادوات شکار کشف و ضبط شد.

آبسالان گفت: افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی از علاقه مندان به طبیعت و محیط زیست استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی شامل شکار و صید، تخریب و آتش سوزی، قطع درختان و آلودگی محیط زیست، مراتب رابه شماره تلفن 22 35 812 یا کد بین شهری 09695 گزارش کنند.

تغییر در زمان برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی

مدیر کل منابع انسانی استانداری خراسان شمالی گفت: زمان برگزاری آزمون استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، خرید خدمت و انتقال از تهران در این استان یک هفته به جلو افتاد.



جعفر محمدی اظهار داشت: آزمون استخدامی نیروهای قراردادی استان که قرار بود در تاریخ 15 اردیبهشت امسال برگزار شود به تاریخ 8 اردیبهشت ماه تغییر کرد.



وی از داوطلبان خواست تا کارت آزمون را که در تاریخ ششم و هفتم اردیبهشت در محل ساختمان شماره سه استانداری توزیع می‌شود، دریافت کنند.