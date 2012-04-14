به گزارش خبرنگار مهر، ابتدا قرار بود مراسمی برای رونمایی از 2 کتاب «یک آسمان ستاره» شامل سخنان رهبر انقلاب در جمع پرسنل نیروی هوایی به مناسب 19 بهمن هر سال،‌ از سال 68 تا 88 و جلد دوم کتاب «ارتش کلمه طیبه» شامل مجموعه سخنان ایشان در مورد ارتش از اسفند 83 تا پایان سال 88 باشد، اما در مجموع قرار شد، 21 عنوان کتاب دیگری که نشر آجا در سال 90 منتشر کرده است، به همراه این دو کتاب در مراسمی رونمایی شوند.

از 23 عنوان کتابی که آجا انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته چاپ کرده است، 12 عنوان با موضوع کودک و نوجوان در حوزه دفاع مقدس و 11 عنوان برای گروه سنی بزرگسال این حوزه است.

«سرباز وطن» زندگی‌نامه سرلشگر ظهیرنژاد، «بال آتش،‌ بال خون» زندگی‌نامه سرلشگر خلبان عباس دوران، «با من حرف بزن» خاطرات سرتیب عباس رمضانی و موسی نامجو، «مردی برای تمام سال‌ها» زندگی نامه تیمسار فلاحی، «فرمان آتش در کوهستان باختر»، رمان‌ «گلوله‌های وحشی» و «مرد آسمونی قصه‌مون» شعر برای کودکان درباره زندگی شهید عباس بابایی تعدادی از کتاب‌هایی هستند که در مراسم فردا رونمایی می‌شوند.

مراسم رونمایی از این کتاب‌ها، فردا یکشنبه 27 فروردین از ساعت 8:30 تا 10 صبح در محل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی چهارراه قصر، خیابان شهید قدوسی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، سالن غدیر برگزار می‌شود.