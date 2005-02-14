محل دائمي نمايشگاه ها را به جاهاي ديگر ترجيح مي دهيم

وي در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهربا اشاره به سه مكاني كه براي برگزاري نمايشگاه كتاب سال آينده پيشنهاد شده است ، گفت : من با برگزاري نمايشگاه كتاب در اين سه مكاني كه پيشنهاد شده است (سيماچوب ، ورزشگاه دوازده هزار نفري آزادي ومصلاي تهران ) موافق نيستم چون اين اماكن براي برگزاري نمايشگاه ساخته نشده است ، مكان سيما چوب كه براي نمايشگاه به ماپيشنهاد داده اند به اندازه پاركينگ نمايشگاه كنوني هم نيست .



وي افزود : اگرنمايشگاه دائمي كتاب ( كه كتاب را با تخفيف دائمي به مردم عرضه مي كند ) ايجاد شود ، پس ديگركتابفروشي ها چه كاره اند ؟ البته اگر اين مكان به صورت اختصاصي براي نمايشگاه هاي كتاب كه به صورت ادواري درطول سال برگزار مي شود اختصاص پيداكند ، اقدام بسيارخوبي است اما ايجاد نمايشگاه دائمي فروش كتاب ، امكان پذير نيست . درچنين حركت هايي بايد به اين نكته توجه شود كه ناشران وكتابفروشان متضرر نشوند.

رئيس اتحاديه ي ناشران ياد آورشد : كتابفروشان در حال حاضر كتاب را بيست درصد تخفيف از شركت هاي پخش مي گيرند كه خود پخش كنندگان هم كتاب را سي در صد تخفيف از ناشر مي گيرند با اين حساب كتابفروشي كه اين همه مخارج ، ماليات وهزينه هاي ديگر دارد چه طور مي تواند به فعاليت اش ادامه دهد ؟

وي خاطر نشان كرد : در اين طرح ها نظر كارشناسي اتحاديه ناشران لحاظ نشده است وتاكنون با ما مشورت نشده است . نمايشگاه دائمي كتاب يعني كتابفروشي كه در طول سال كتاب را تخفيف فوق العاده ارائه مي كنند، واين به فعاليت صنف نشر لطمه مي زند.

مدير نشر سنايي ، درباره ي برگزاري نمايشگاه كتاب سال آينده در مكان ديگري به نمايشگاه بين المللي تهران گفت : نظرمن اين است كه اگر نمايشگاه كتاب در مكان ديگري به جز اين مكان كنوني برگزار شود ، همكاران ناشر ما موافقت نخواهند كرد. اگر قرار است نمايشگاه را تغيير دهند بايد مكاني باشد كه به وسعت مكان كنوني نمايشگاه باشد.