20 هزار نفر در روستاهای کرمان غربالگری دیابت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گرگانی نژاد ظهر شنبه در همایش کشوری دیابت گفت: طرح دیابت در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر در کرمان به مرحله اجرا د آمد.

گرگانی نژاد با اشاره به غربالگری 200 هزار نفر در مرحله اول اجرای طرح مذکور افزود: از این تعداد سه هزار و 519 نفر زن و هزار و 864 نفر مرد مبتلا به بیماری دیابت بودند.

وی بیان داشت: طی این طرح افراد بعد از غربالگری، برحسب اینکه در چه دسته ای قرار می گیرند، ضمن دریافت توصیه های بهداشتی، درصورت لزوم برای درمان به سطوح تخصصی ارجاع داده می شوند.

وی دیابت را بزرگترین اپیدمی قرن دانست و ابراز داشت: همیشه پیشیگری از ابتلا به بیماری ها بسیار بهتر و کم هزینه از زمانی است که برای درمان آنها اقدام می کنیم.

این مسئول مصرف الکل، کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب را ار عوامل موثر در بروز دیابت دانست و یادآور شد: طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد چاقی مهم ترین عامل ابتلا به بیماری دیابت در روستاها است.

وی تصریح کرد: بیماری دیابت از ریز فاکتورهای اصلی بیماری های قلب و عروقی است که عوارض بسیاری داشته و منجر به افزایش مرگ و میرها می شود.

گرگانی نژاد تصریح کرد: پیش بینی می شود که تا سال2020 ، 60 درصد مرگ و میرها در اثر بیماری های مزمن رخ دهد.

