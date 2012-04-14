دانش آموزان گریچ مدرسه می روند/ پایان خانه نشینی کودکان محروم از تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، سه سال قبل تنها مدرسه روستای گریچ به دلیل آنچه که کمبود دانش آموز عنوان شد بسته شد و از آن زمان تا کنون روستائیان با نوشتن نامه های مختلف خواستار راه اندازی مجدد این مدرسه و جلوگیری از ترک تحصیل اجباری دانش آموزان این روستا شدند.

گریچ که از روستاهای عشایری محروم شهرستان ریگان در شرق کرمان است همچنین از نعمت آب، برق و راه محروم است.

این روستا حتی راه خاکی قابل دسترس نیز ندارد و از روستاهای صعب العبور ریگان محسوب می شود و به معنای واقعی کلمه از محرومیت عمیق رنج می برد.

مردم گریچ که نگران ادامه وضعیت کنونی بودند در گزارشی با خبرنگار مهر به گفتگو نشستند و خواستار پیگیری و راه اندازی مجدد مدرسه گریچ شدند که درنهایت مسئولان آموزش و پرورش استان با بازگشایی این مدرسه موافقت کردند.

مدیر آموزش و پرورش عشایری شهرستان ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه در این روستا 10خانوار زندگی می کنند و از این تعداد سه خانوار آنها کهنسال و فاقد دانش آموز هستند مدرسه گریچ سه سال قبل تعطیل شد.

رضا خورشیدی تصریح کرد: در این روستا در حال حاضر نیز تعداد دانش آموزان محدود است و با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان این روستا به حد نصاب نرسیده این مدرسه فعال نیست.

وی گفت: در روستای گریچ و ده مراد ریگان در مجموع شش دانش آموز وجود دارد که از این شش دانش آموز چهار نفر آنها در مدرسه سرزه در فاصله پنج کیلومتری از روستای خود مشغول به تحصیل هستند.

مدیر آموزش و پرورش عشایری ریگان افزود: برای رفاه حال این دانش آموزان مدرسه این دو روستا با توافق اهالی در روستای ده مراد سال آینده راه اندازی خواهد شد.

روستای گریچ در 45کیلومتری شهرستان ریگان قرار دارد.

