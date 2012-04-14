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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

بهره‌برداری از بزرگراه شهید زین‌الدین تا پایان سال 91

بهره‌برداری از بزرگراه شهید زین‌الدین تا پایان سال 91

شهردار تهران با اشاره به بهره‌برداری از بزرگراه شهید زین الدین تا پایان سال جاری، گفت: امروز برای اولین بار در کشور یک زباله سوز در منطقه 4 ایجاد می شود که نه تنها تمام زباله منطقه بلکه زباله چند منطقه اطراف را نیز سوزانده و تبدیل به انرژی می کند.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح و بهره برداری از 100 پروژه عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، ترافیکی و امور شهری منطقه 4 گفت: هر پروژه خدماتی و عمرانی برای اهالی محل در زمان احداث و حتی بهره برداری مشکلاتی به همراه دارد که در این زمینه ما از شهروندان به دلیل تحمل این مشکلات عذرخواهی می کنیم .

وی ادامه داد: ما در شهرداری برخی اوقات با برخی دوگانگی ها روبرو هستیم که در قبال آنها چاره ای ندارنیم مانند احداث میادین میوه و تره بار که برخی معترض می شوند که با احداث بازار میوه در کنار خانه ها ازدحام به وجود آمده و عده ای نیز به دلیل فراهم سازی این امکان از شهرداری تشکر می کنند.

قالیباف تصریح کرد: به هرحال بازار میوه و تره بار باید نزدیک یک خانه باشد و در این خصوص باید برخی نکات رعایت شود تا دیگران به زحمت نیافتند.

وی در ادامه با بیان اینکه دسترسی هایی که در تهران ایجاد شده قابل توجه است اظهار کرد: امسال ادامه بزرگراه شهید زین الدین به اتمام و به بهره برداری می رسد و بسیاری از دسترسی ها، پل ها و تقاطع ها در حال احداث است.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توجه به مسائل فرهنگی و اقتصادی که جز برنامه های اصلی شهرداری تهران است گفت: امروز مشکلات اقتصادی به گونه ای است که آثار منفی فرهنگی نیز در خانواده ها باقی گذاشته است. هرچند در قبال مباحث اقتصادی کاری از دست ما برنمی اید و وظیفه قانونی ما حل مشکلات اقتصادی نیست اما براساس وظیفه دینی سعی می کنیم این مشکلات را در شهر تهران با احداث بازار میوه و تره بار و ارایه محصولات با کیفیت همراه با قیمت ارزان تر به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به شعارامسال مبنی بر حمایت از تولید ملی تاکید کرد: توسعه جدی بازار میوه و تره بار به اقتصاد خانواده نیز کمک می کند چرا که قیمت محصولات ارایه شده در این بازارها ارزان تر از سایر بازارهای شهر تهران است.
 

کد مطلب 1576567

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