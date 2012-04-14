به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح و بهره برداری از 100 پروژه عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، ترافیکی و امور شهری منطقه 4 گفت: هر پروژه خدماتی و عمرانی برای اهالی محل در زمان احداث و حتی بهره برداری مشکلاتی به همراه دارد که در این زمینه ما از شهروندان به دلیل تحمل این مشکلات عذرخواهی می کنیم .

وی ادامه داد: ما در شهرداری برخی اوقات با برخی دوگانگی ها روبرو هستیم که در قبال آنها چاره ای ندارنیم مانند احداث میادین میوه و تره بار که برخی معترض می شوند که با احداث بازار میوه در کنار خانه ها ازدحام به وجود آمده و عده ای نیز به دلیل فراهم سازی این امکان از شهرداری تشکر می کنند.

قالیباف تصریح کرد: به هرحال بازار میوه و تره بار باید نزدیک یک خانه باشد و در این خصوص باید برخی نکات رعایت شود تا دیگران به زحمت نیافتند.



وی در ادامه با بیان اینکه دسترسی هایی که در تهران ایجاد شده قابل توجه است اظهار کرد: امسال ادامه بزرگراه شهید زین الدین به اتمام و به بهره برداری می رسد و بسیاری از دسترسی ها، پل ها و تقاطع ها در حال احداث است.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توجه به مسائل فرهنگی و اقتصادی که جز برنامه های اصلی شهرداری تهران است گفت: امروز مشکلات اقتصادی به گونه ای است که آثار منفی فرهنگی نیز در خانواده ها باقی گذاشته است. هرچند در قبال مباحث اقتصادی کاری از دست ما برنمی اید و وظیفه قانونی ما حل مشکلات اقتصادی نیست اما براساس وظیفه دینی سعی می کنیم این مشکلات را در شهر تهران با احداث بازار میوه و تره بار و ارایه محصولات با کیفیت همراه با قیمت ارزان تر به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به شعارامسال مبنی بر حمایت از تولید ملی تاکید کرد: توسعه جدی بازار میوه و تره بار به اقتصاد خانواده نیز کمک می کند چرا که قیمت محصولات ارایه شده در این بازارها ارزان تر از سایر بازارهای شهر تهران است.

