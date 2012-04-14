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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

برزگری به مهر خبر داد:

گسترش نظارت استاندارد بر کالاهای صنعتی تولید داخل

گسترش نظارت استاندارد بر کالاهای صنعتی تولید داخل

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد از گسترش نظارت استاندارد بر کالاهای صنعتی تولید داخل خبر داد و این امر را در راستای اهداف این سازمان دانست.

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، علاوه بر کنترل کالاهای وارداتی ، کالاهای صنعتی تولید داخل تحت کنترل و نظارت استاندارد قرار می گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در سال گذشته نظارت سازمان استاندارد بر پنج هزار و 28 تعرفه کالا افزایش یافته و این امر دنبال شده است.

این مسئول گفت: ایجاد نهضت کیفیت در تولیدات داخلی سرلوحه کار استاندارد است و این امر با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: توسعه صنایع پیشرفته و تولید مبتنی بر این صنایع، افزایش تولید، به کارگیری نیرو‌های متخصص و ایجاد مزیت رقابتی را به همراه دارد.

برزگری ادامه داد: همچنین این امر، یکی از مهمترین راه حل‌های دستیابی به خودکفایی و تولید ملی محسوب می‌شود و این امر، اهمیت آن را افزایش می دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از توجه این سازمان به کیفیت محصولات وارداتی خبر داد.

کد مطلب 1576569

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