محمد حسن پیرچه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان در 31 فروردین ماه در شهر کلاته رودبار دامغان، افزود: در این گردهمایی نحوه عملکرد صنعت و کشاورزی و چگونگی حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی باید تلاش کنیم در این گردهمایی یکروزه در تحقق فرمایشات رهبر انقلاب گام برداریم.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان خاطرنشان کرد: در این گردهمایی استاندار سمنان، مدیران کل دستگاه های اجرایی استان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخ در مجلس نهم و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان نیز حضور می یابند.

هم اکنون در 17 شهر استان سمنان نمازجمعه اقامه می شود.