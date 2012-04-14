به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر شنبه در جلسه آزادسازی معارضان بزرگراه آزاد راه تهران – کرج که با حضور معاونت امور عمرانی، ضیایی فر نماینده تام الاختیار وزیر راه و مدیر کل امور راه و شهرسازی استان البرز تشکیل شده بود از آزادسازی تمام املاک معارض واقع در آزاد راه تهران - کرج تا پایان خرداد ماه سال 91 خبر داد.

وی ادامه داد: تعریض اتوبان تهران ـ کرج تا پایان خرداد سال 91 عملیاتی شده و این مهم نقش مهمی درکاهش ترافیک این مسیر پر تردد دارد.

استاندار البرز با بیان اینکه افزایش ظرفیت آزادراه تهران کرج هم‌اکنون 44 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اضافه کرد: در حال حاضر معارضان لاین (خط) شمالی این مسیر برطرف شده است و معارضان لاین جنوبی نیز بزودی برطرف خواهد شد.

فرهادی ادامه داد: این پروژه تعریض، تا پایان خرداد سال 1391 آماده ‌بهره‌برداری خواهد بود.

