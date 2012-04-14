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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

فرهادی وعده داد:

پروژه تعریض آزاد راه تهران - کرج دو ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد

پروژه تعریض آزاد راه تهران - کرج دو ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز از رفع معارضان پروژه تعریض بزرگراه کرج تهران خبر داد و گفت: این پروژه تا دو ماه دیگر بهره برداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر شنبه  در جلسه آزادسازی معارضان بزرگراه آزاد راه تهران – کرج که با حضور معاونت امور عمرانی، ضیایی فر نماینده تام الاختیار وزیر راه و مدیر کل امور راه و شهرسازی استان البرز تشکیل شده بود  از آزادسازی تمام املاک معارض واقع در  آزاد راه تهران - کرج تا پایان خرداد ماه سال 91 خبر داد.

وی ادامه داد: تعریض اتوبان تهران ـ کرج تا پایان خرداد سال 91 عملیاتی شده و این مهم نقش مهمی درکاهش ترافیک این مسیر پر تردد دارد.

استاندار البرز  با بیان اینکه افزایش ظرفیت آزادراه تهران کرج هم‌اکنون 44 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اضافه کرد: در حال حاضر معارضان لاین (خط) شمالی این مسیر برطرف شده است و معارضان لاین جنوبی نیز بزودی برطرف خواهد شد.

فرهادی ادامه داد: این پروژه تعریض، تا پایان خرداد سال 1391 آماده ‌بهره‌برداری خواهد بود.
 

کد مطلب 1576596

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