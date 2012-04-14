ورود بیش از 17 هزار دانش آموز قمی به کلاس ششم ابتدایی

مجیده ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال تحصیلی آینده بیش از 17 هزار دانش آموز در قم وارد کلاس ششم ابتدایی می شوند.



وی با بیان اینکه کتاب های پایه ششم ابتدایی توسط دفتر پژوهش در حال تدوین است، ادامه داد: کتاب های ششم ابتدایی در راستای کتاب های پنجم است و در سال تحصیلی آینده دو کتاب به کتاب‌های دانش آموزان اضافه می‌شود.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: در سال ششم تنها دو کتاب پژوهش و کار و فن آوری به کتاب‌های پایه پنجم ابتدایی اضافه می‌شود.



وی گفت: دوره ابتدایی نیز در این طرح شامل دو دوره سه سال نخست ابتدایی و سه سال دوم ابتدایی می‌شود.



وی ادامه داد: این طرح علاوه بر جنبه تربیتی از جهت آموزشی نیز موجب ارتقا سطح آموزش دانش آموزان می‌شود.

