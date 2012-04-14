موسوعه امام رضا(ع) تجدید چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)گفت: تکمیل موسوعه امام رضا (ع) در 1530 صفحه و سه جلد با بیش از 2080 حدیث در سال جدید به اتمام خواهد رسید.

مدیر گروه علوم حدیث پژوهشکده افزود: در سال 89 موسوعه کلمات امام هادى (ع) در 510 صفحه با افزوده شدن تعداد 218 حدیث در 127 صفحه با تدوین مقدّمه براى چاپ دوّم آماده شد.

جت الاسلام اسماعیلی گفت: همچنین موسوعه کلمات امام عسکری (ع) در 638 صفحه با افزوده شدن تعداد 212 حدیث در 268 صفحه و تهیّه مقدّمه براى چاپ دوّم، آماده انتشار شده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته آماده سازى موسوعه امام سجّاد جهت چاپ با تغییر برخى عناوین و جابجایى فصول و احادیث، وتهیّه مقدّمه‏اى نسبتا جامع در 10 صفحه انجام شد.

این مدیر پژوهشی تصریح کرد: موسوعه امام رضا (ع)، در 1530 صفحه و سه جلد با بیش از 2080 حدیث در آغاز سال جدید به اتمام خواهد رسید.

مدیرگروه حدیث پژوهشکده اظهار داشت: تحقیق دوّم از موسوعه امام مجتبى (ع) در 750 صفحه و تعداد 780 حدیث، در 273 صفحه انجام شده و بزودی مراحل انتشار را طی خواهد کرد.