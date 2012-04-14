به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و روسیه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و روسیه با تمایل به توسعه هر چه بیشتر همکاری های دوجانبه در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات ، بهبود حفاظت از قلمرو کشورهای خود در برابر انتقال اندامگان (ارگانیسم)های قرنطینه گیاهی ، محدود کردن ضایعات بالقوه ناشی از آنها و تسهیل تجارت و تبادل بذر ، مواد نباتی و سایر کالاهای مشمول مقررات قرنطینه و حفظ نباتات دو کشور تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر اساس این موافقتنامه، مراجع ذی صلاح طرفهای متعاهد که مسئول اجرای این موافقتنامه خواهند بود، از طرف ایران؛ وزارت جهاد کشاورزی و از طرف روسیه؛ وزارت کشاورزی روسیه است.

طرفهای متعاهد متعهد می شوند، هنگام ورود، صدور و عبور (ترانزیت) بذور، مواد نباتی و سایر کالاهایی که آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز می توانند روی آنها رشد کرده و منتشر شوند، (که از این پس کالاهای تحت قرنطینه نامیده می شوند) مقررات قانونی جاری در کشورهای طرفهای متعاهد در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات را رعایت کنند.

بر این اساس، صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) کالاهای تحت قرنطینه از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به قلمرو کشور متعاهد دیگر از طریق نقاط مرزی تعیین شده، توسط مرجع ذی صلاح کشور وارد کننده، انجام می شود.

همچنین وسایل حمل و نقل کالاهای تحت قرنطینه باید در صورت لزوم قبل از بارگیری به دقت تمیز و ضد عفونی شوند.

بر اساس این موافقتنامه، همه کالاهای تحت قرنطینه ای که از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به (یا از طریق) قلمرو کشور طرف دیگر متعاهد صادر می شود، باید گواهی بهداشت نباتی صادره توسط مرجع قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات کشور صادر کننده را مبنی بر گواهی عدم آلودگی کالا به هر گونه اندامگان (ارگانیسم) های قرنطینه ای، به همراه داشته باشد. گواهی بهداشت نباتی باید به زبان رسمی کشور صادر کننده و به زبان انگلیسی تهیه شود.

همچنین مراجع ذی صلاح طرفهای متعاهد هنگام ورود و یا عبور (ترانزیت) کالاهای تحت قرنطینه ای خاص، حق مطرح کردن شرایط و ضوابط تکمیلی جدید در مورد مسائل بهداشت نباتی را برای خود حفظ می کنند.

بر اساس این مصوبه، مراجع ذی صلاح طرفهای متعاهد در صورت لزوم کمکهای علمی و فنی و سایر انواع کمکها در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.

همچنین این موافقتنامه، تاثیری بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشی از موافقتنامه های بین المللی و موافقتنامه های با طرف ثالث در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات است، نخواهد داشت.

این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله منعقد شده است و پس از گذشت یک ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی طرفهای متعاهد پیرامون انجام تشریفات داخلی کشور آنها که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه لازم است، لازم الاجرا خواهدشد و چنانچه هیچ یک از طرفهای متعاهد تصمیم خویش را مبنی بر خاتمه موافقتنامه حداقل شش ماه قبل از تاریخ انقضاء آن به طور کتبی اعلام نکند، این موافقتنامه خود به خود برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید می شود.