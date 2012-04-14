دومین جلسه هیئت اجرایی انتخابات در شهرری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری ظهر شنبه در این جلسه با قدردانی از اعضای هیئت اجرایی و نظارت در برگزاری منظم مرحله اول انتخابات بر ضرورت برنامه ریزی و همکاری برای افزایش حضور حداکثری رأی دهندگان در مرحله دوم به منظور برگزاری با شکوه انتخابات تأکید کرد.

گفتنی است تخلیه آرای صندوقها برای استفاده صندوقها در مرحله دوم و نگهداری آرا در مخزن، رایانه دار شدن سه شعبه در مرحله دوم، تعدیل تعدادی از شعب، کلیات زمان بندی مرحله دوم انتخابات، بازگشت بخشی از ملزومات سخت افزاری در تعدای از شعب نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.