  1. استانها
  2. تهران
۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

دومین جلسه هیئت اجرایی انتخابات در شهرری برپا شد

دومین جلسه هیئت اجرایی انتخابات در شهرری برپا شد

شهرری - خبرگزاری مهر: دومین جلسه هیئت اجرایی مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان ری برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری ظهر شنبه در این جلسه با قدردانی از اعضای هیئت اجرایی و نظارت در برگزاری منظم مرحله اول انتخابات بر ضرورت برنامه ریزی و همکاری برای افزایش حضور حداکثری رأی دهندگان در مرحله دوم به منظور برگزاری با شکوه انتخابات تأکید کرد.

گفتنی است تخلیه آرای صندوقها برای استفاده صندوقها در مرحله دوم و نگهداری آرا در مخزن، رایانه دار شدن سه شعبه در مرحله دوم، تعدیل تعدادی از شعب، کلیات زمان بندی مرحله دوم انتخابات، بازگشت بخشی از ملزومات سخت افزاری در تعدای از شعب نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1576638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها