نتايج ادامه رقابتهاي فوتسال جام رسانه ها

به گزارش خبرنگار " مهر" در اين رقابتها كه به همت كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران و حمايت مالي شركت ايرانول برگزار مي شود امروز با نام بيژن رويين پور پيشكسوت كشتي نويس پيگيري شد و نتايج زير بدست آمد :

* اميد ورزش 9 - كامپيوتر جوان 2

* همشهري 5 - همشهري محله صفر

* كتاب هفته صفر - روزنامه نود 3 (در اين ديدار تيم كتاب هفته حاضر نشد)

* راديو ورزش 7 - شبكه خبر 2

در ادامه اين رقابتها و در روز پاياني چهارشنبه سه ديدار برگزار خواهد شد تا چهره تيم هاي صعود كننده به مرحله نيمه نهايي مشخص شود. رقابتهاي روز پاياني مرحله گروهي به نام داريوش جمالي از پيشكسوتان مطبوعات و طبق برنامه زير انجام خواهد شد:

* اميد ورزش - شبكه خبر - ساعت 15 /8

* ايرنا - كامپيوتر جوان - ساعت 9

* شرق - روزنامه نود - ساعت 45/9