حامد خیاط در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دیدن خانه دکتر شریعتی و آشنایی با نوع زندگیش برای مردم جذابیت دارد گفت: کیفیت برنامه یک موزه با برنامه ای که در یک فرهنگسرا یا مکان فرهنگی دیگری برگزار می شود متفاوت است چون در این برنامه ها مردم حضور دارند.

وی با اعلام اینکه موزه شریعتی به دلیل شخصیت دکتر، تفکراتش و محل قرارگیری موزه در میان دانشجویان و دانش آموزان، مخاطبان خاصی دارد بیان کرد: سال گذشته مراسم سالگرد دکتر شریعتی را در روز جهانی موزه درحالی برگزار کردیم که اطلاع رسانی انجام نشده بود با این حال حدود 200 نفر تا ساعت 10 شب در موزه حاضر بودند.

وی با اعلام اینکه برنامه های جانبی یکی از راهکارها برای دعوت مردم به موزه هاست گفت: این برنامه ها برای تشویق مردم کافی نیست و باید خلاقیت دیگری را به کار برد با این حال ما سعی می کنیم افرادی را در برنامه ها دعوت کنیم که خروجی بهتری داشته باشند.

مدیر موزه شریعتی گفت: در برگزاری برنامه های جانبی موزه داران خصوصی راحت تر از موزه داران دولتی هستند چون مشکل هماهنگی و در نظر گرفتن بسیاری از جوانب را ندارند.

به گفته خیاط؛ این موزه همزمان با روز جهانی موزه ها در روز 27 اردیبهشت ماه فیلمهایی با موضوع معرفی موزه های جهان رادر قالب برنامه ای با عنوان موزه و جهان در حال تغییر نمایش می دهد.