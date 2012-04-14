رقابت 80 ورزشکار در مرحله حذفی مسابقات اسنوکر

سیدکمال پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سومین دوره مسابقات کشوری اسنوکر که از تاریخ 23 فروردین ماه سال جاری در شیراز آغاز شده 156 ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: با وجود فشردگی زمان مسابقات مرحله نخست طی چهار روز به اتمام رسید و 80 ورزشکار راه یافته به مرحله حذفی از 27 فروردین رقابت خود را برای راهیابی به دوره نهایی آغاز می کنند.

رئیس هیئت بیلیارد وبولینگ استان فارس با اشاره به برگزاری مناسب سومین دوره مسابقات اسنوکر در شیراز تصریح کرد: مراسم اختتامیه و مسابقه فینال این رقابتها 29 فروردین با حضور رئیس فدراسیون بیلیارد وبولینگ کشور، مسئولان ورزش استان در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار می شود.