به گزارش خبرگزاری مهر، علی آزاد با بیان این مطلب، اظهار داشت: نامگذاری سال91 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ماموریت تازهای را پیشروی مپسا و پیمانکاران عرصه صنعتیسازی مسکن قرار داده تا با همت مضاعف ضمن ترویج فرهنگ استفاده از مصالح نوین در ساختوساز، گام تازهای در تولید صنعتی ساختمان برداشته شود.
مجری پروژه صنعتیسازی مسکن در کشور، افزود: هماکنون توانایی پیمانکاران در صنعتیسازی مسکن به حدی رسیده که قادرند همه نیاز مسکن کشور را با کمترین هزینه و بیشترین بهرهوری تولید کنند بدون آنکه وابستگی خاصی به واردات خدمات ساختمانی از کشورهای خاص داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی از پیمانکاران این حوزه اقدام به صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه کردهاند، گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی لازم است حمایتهای ویژهای از کارخانههای تولید مصالح نوین و صنعتیسازان مسکن به عمل بیاید تا بازار تقاضا برای این رشته جدید صنعتی توسعه پیدا کرده و ظرفیتهای خالی این پیمانکاران نیز تکمیل شود.
مدیر عامل مپسا تصریح کرد: از فرصتی که نامگذاری سال جدید برای خودکفایی درعرصه تولید فراهم کرده است باید حداکثر بهرهبرداری مفید را به عمل آورد و در این راه لازم است برای بخش زیادی از ساختوسازهای مسکونی مختص سال 91، شیوههای صنعتیسازی اجباری شود.
نظر شما