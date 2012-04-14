هفت بازیکن جدید به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌زاده در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: به دلیل لغو دیدار با امارات، محمدرضا خلعتبری با هماهنگی با کادر فنی به این اردو نیامد و آرش افشین نیز بدلیل آسیب دیدگی از جمع بازیکنان دعوت شده خط خورد اما "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی کشورمان هفت بازیکن جدید را به شرح زیر اعلام کرد:

حامد لک، محسن مسلمان، میلاد زنیدپور، میلاد فخرالدینی، اکبر صادقی، ابراهیم کریمی و احمد حسن‌زاده.

به این ترتیب تعداد بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان به 23 نفر رسید. ضمنا پژمان نوری شنبه شب به اردو ملحق خواهد شد.

اردوی تیم ملی از روز شنبه 26 فروردین‌ماه آغاز شده و تا 29 همین ماه در تهران ادامه خواهد داشت. بازیکنان حاضر در اردو عصر شنبه یک جلسه ریکاوری را به مدت یک ساعت پشت سر خواهند گذاشت. نخستین جلسه تمرین صبح روز یکشنبه در محل زمین چمن کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.