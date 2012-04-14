آیین نامه شورای هم اندیشی گناباد تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رجایی ظهر شنبه در جلسه روحانیت این شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه لباس روحانیت بر تن دارم احساس مسئولیت سنگینی می کنم چراکه انتظار مردم از یک روحانی بیشتر است.

وی با بیان اینکه رأی بالای مردم وظیفه نمایندگی را سنگین تر می کند افزود: در تبلیغات انتخابات سعی کرده ام از نهادهای مقدس استفاده نکنم چراکه باید قداست نهاد روحانیت و نماز جمعه محفوظ بماند.

رجایی گفت: خود را مدیون شهدا، انقلاب و مردم دانسته و نهایت تلاش خود را برای خدمت به نظام و مردم انجام خواهم داد.

نماینده منتخب مردم گناباد در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از همه روحانیت در راه اجرای وظیفه نمایندگی کمک طلبید و گفت: آیین نامه شورای هم اندیشی تدوین شده و از نظرات همه در جهت پیگیری مشکلات مردم استفاده خواهد شد.

وی تصریح کرد: خود را آماده خدمت به نظام، مردم و انقلاب کرده ام، خودم را سربازی از سربازان انقلاب می دانم چرا که هرچه داریم از برکت انقلاب است.