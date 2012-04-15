پیروی از اهل بیت کاری بسیار ظریف و دشوار است

دکتر سید یحیی یثربی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) درباره ولایت آن حضرت بر اهل بیت(ع) به خبرنگار مهر گفت: ولایت در عرف قرآن و اسلام یک پیوند حمایتی دو طرفه است. مانند رابطه پدر و پسر یا رابطه خدا و خلق یا رابطه مشرکان و کافران با یکدیگر. بنابراین ولایت اهل بیت با پیروانش، ولایت دو طرفه است. یعنی اهل بیت سرمشق و راهنمای پیروان خویش هستند تا از هرگونه انحراف و تحریف در امان بمانند.

وی افزود: پیروان اهل بیت نیز باید در پایبندی به اصول دین و احکام شریعت راه اهل بیت را در پیش بگیرند. در آیه 68سوره آل عمران نکته‎ای را مطرح می‏کند و آن اینکه اهل کتاب مخصوصا یهودیان به حضرت ابراهیم بسیار تکیه و تاکید داشتند. زبان وحی به آنان هشدار می‎دهد که هرگونه نسبت بی‌اساس به حضرت ابراهیم، ارزش ندارد. نه نسبت دینی یهود و نصارا، و نه نسبت نژادی مشرکان مکه، بلکه کسانی پیرو حقیقی ابراهیم‌اند و به ابراهیم نزدیک‌ترند و با او وابستگی دارند که به‌راستی، با او و نیز با این پیامبر که اکنون مبعوث شده است، و نیز با مؤمنانی که اسلام را پذیرفته‌اند، همدل و همراه باشد که خداوند نیز پشتیبان و حامی مؤمنان است.

این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هم‌اکنون فرقه‌ها و مذهب‌های درونی اسلام نیز، باید با همین الگو و روش، خود را ارزیابی کنند. پیروان همه‌ مذاهب و فرقه‌های اسلامی، خود را به پیامبر و اهل‌بیت او و قرآن نسبت می‎دهند. اما این نسبت‌ها، وقتی به‌کار می ‏آیند که بر اساس عقل و منطق باشند، نه تقلید و تعصب و احساس و عواطف دور از عقل و منطق! متأسفانه، در این‌مورد نیز جهان‌اسلام با مشکلات زیادی روبه‌رو است. ما در فرصت‌های آینده، در این‌باره بحث خواهیم داشت.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: آنچه در این‌جا ذکر آن ضروری است، همین است که اساس نزدیکی به خدا و پیامبر او، فهم درست و رفتار نیکوست. چنان‌که خدا از بندگانش، خواسته است. علی(ع)، در ارتباط با این آیه، می‌گویند: "دوست و پیرو حقیقی محمد(ص)، کسی است که از خداوند،‌ فرمان ببرد. اگرچه از نظر نسب و نژاد، از پیامبر دور باشد و دشمن محمد(ص)، کسی است که به خداوند عصیان ورزد، هرچند که از نظر نژاد و نسب،‌از نزدیکان پیامبر اسلام باشد".

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اذعان کرد: بنابراین ولایت حضرت فاطمه(س) شامل حال کسانی است که در باورها و رفتارهای خود دنباله ‏رو فاطمه(س) و در حقیقت بندکان خداوند باشند. زندگیشان رنگ و بویی از زندگی فاطمه(س) را با خود داشته باشد نه اینکه با یک زندگی قارونی و فرعونی به این دلخوش کنند که نام فاطمه را برزبان دارند و از شیعیان او هستند و به پندار خودشان دوستدار اهل بیت اند. آری باید توجه داشته و دقیق باشیم که پیروی از اهل بیت(س) کاری است بسیار ظریف و دشوار، چنانکه خودشان فرموده‏ اند.

