مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاخیر در تصویب لایحه امنیت زنان و کودکان در اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: لایحه امنیت در بحث قانون جزایی به اتمام رسید و بررسی قوانین مدنی در این زمینه آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه خلاهای قانون مدنی وجود دارد که باید این خلاءها شناسایی شده و برای رفع آنان تلاش شود.

مجتهدزاده با اشاره به اینکه با تکمیل این خلاءها لایحه به شکل کامل تری برای تصویب آماده می شود عنوان کرد: با برگزاری سه جلسه در اردیبهشت ماه، این لایحه آماده تصویب می شود.

به گفته رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای رفع خلاء های قانونی مدنی این لایحه منتظر نظر مجلس خبرگان رهبری هستیم.

تغییر منابع مالی بیمه زنان خانه دار

مجتهدزاده در ادامه با اشاره به لایحه بیمه زنان خانه دارگفت: این موضوع در حال پیگیری است و یکی از فعالیتهای شبانه روزی مرکز امور زنان رسیدگی به این مساله است زیرا به نظر این مرکز محقق شدن این امر به تحکیم بنیان خانواده می انجامد.

وی در ادامه گفت: قبلا منابع مالی لایحه بیمه زنان از محل پرداخت یارانه ها پیش بینی شده بود اما پس از بررسیهای بیشتر به این نتیجه رسیدیم که این منابع مالی باید تغییر کرده و از محل دیگری تامین شود.

طرحی برای بیمه زنان خانه دار حدود 8 یا 9 سال قبل از سوی دولت مطرح و برای مدت کوتاهی نیز از سوی سازمان بهزیستی اجرایی شد اما به دلایلی نامشخص اجرای آن متوقف شد.

قرار بود اصلاحاتی در این طرح ایجاد شود اما تا کنون زنان خانه دار همچنان در انتظار اجرای آن طرح هستند.

