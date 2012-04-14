  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

غنی زاده خبر داد:

افزایش 11 درصدی اقامت مسافران نوروزی در مراکز اقامتی آذربایجان غربی

افزایش 11 درصدی اقامت مسافران نوروزی در مراکز اقامتی آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: امسال میزان اقامت مردم در هتلها و کمپها و مدارس 11.9 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غنی زاده بعد از ظهر شنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: همچنین میزان بازدید از موزه ها 15.7درصد و جاذبه های گردشگری 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: در ایام نوروز 96 درصد مسافرین از برخورد مسئولان با آنان ، 85 درصد از مجتمع های بین راهی و رستورانها، 88 درصد ازخدمات ارائه شده در واحد های اقامتی و هتلها، 90 درصد از نحوه راهنمایی در داخل استان اعلام رضایت کرده اند.

غنی زاده با بیان اینکه استان از نظر جاذبه های گردشگری تاریخی در رتبه 10کشوری و در بخش جاذبه های طبیعی در رتبه 5 قرار دارد اظهار داشت: هم اکنون این استان یک هزار و 470 جاذبه های طبیعی و تاریخی ثبت شده ملی دارد.

غنی زاده افزود: هم اکنون 50 هزار قلم انواع اشیای تاریخی در موزه های اذربایجان غربی وجود دارد که در ایام نوروز پذیرای مهمانان نوروزی بودند.

کد مطلب 1576700

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها