افزایش 11 درصدی اقامت مسافران نوروزی در مراکز اقامتی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غنی زاده بعد از ظهر شنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: همچنین میزان بازدید از موزه ها 15.7درصد و جاذبه های گردشگری 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: در ایام نوروز 96 درصد مسافرین از برخورد مسئولان با آنان ، 85 درصد از مجتمع های بین راهی و رستورانها، 88 درصد ازخدمات ارائه شده در واحد های اقامتی و هتلها، 90 درصد از نحوه راهنمایی در داخل استان اعلام رضایت کرده اند .

غنی زاده با بیان اینکه استان از نظر جاذبه های گردشگری تاریخی در رتبه 10کشوری و در بخش جاذبه های طبیعی در رتبه 5 قرار دارد اظهار داشت: هم اکنون این استان یک هزار و 470 جاذبه های طبیعی و تاریخی ثبت شده ملی دارد.