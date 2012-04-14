150 کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در قزوین معدوم شد

علیرضا اکبرشاهی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در بازرسی از یک سردخانه نگهداری گوشت منجمد 150 کیلوگرم خرده گوشت غیر قابل مصرف کشف ومعدوم شد.



وی یادآورشد: بازرسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین در بازرسی بهداشتی از یک سردخانه، محموله ای از خرده گوشت که ارگانولپتیکی نامناسب داشت را نمونه برداری و به آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی منتقل کردند.



اکبرشاهی بیان کرد: 150 کیلوگرم خرده گوشت غیر بهداشتی متعلق به یکی از واحدهای پیتزا فروشی در سطح شهر بود که با توجه به نتایج آزمایشگاهی مبنی بر غیرقابل استفاده بودن خرده گوشت های کشف شده محموله یاد شده جمع آوری و ضبط شد.



این مسئول گفت: برای جلوگیری از ورود این محصول غیربهداشتی به چرخه مصرف انسانی گوشت های یادشده به صورت بهداشتی معدوم و متصدی واحد نیز به مرجع قضایی معرفی شد.