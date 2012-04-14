حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاقمندان به شرکت در مرحله شهرستانی سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت می توانند در صورت دارا بودن شرایط مربوطه به نزدیکترین مرکز آموزشی تابعه اداره کل استان البرز مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این افراد باید با در دست داشتن مدارک ثبت نامی مربوطه به به نزدیکترین مرکز آموزشی تابعه اداره کل استان البرز مراجعه کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: زمان ثبت نام در این خصوص از تاریخ 26 فروردین تا 15 اردیبهشت سال جاری است.

عزیزی افزود: شرایط ثبت نام متقاضیان در این زمینه، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و فهرست رشته ها در آدرس اینترنتی اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز موجود است.

علاقمندان با مراجعه به آدرس اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: علاقمندان باید در اسرع وقت به این آدرس اینترنتی مراجعه و اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

وی ادامه داد: ثبت نام در این خصوص در مرکز شهید رهبری (چهار راه طالقانی خیابان هلال احمر)، مرکز شهید خدایی( ذوب آهن- میدان استاندارد) و مرکز خواهران الزهرا (ذوب آهن میدان استاندارد- روبروی نیروی انتظامی) انجام می شود.

عزیزی افزود: ثبت نام در این خصوص مرکز هشتگرد( شهر جدید هشتگرد- روبروی میدان شهرداری بلوار گل آراء)، مرکز نظرآباد( نجم آباد- اول مصطفی آباد- نزدیک شهر صنعتی سپهر) و مرکز زیبادشت (جاده ماهدشت بعد از محمد آباد نرسیده به فلکه اصلی فرخ آباد) نیز انجام می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر باید در اسرع وقت با شماره تلفن 4486018 دبیر خانه مسابقات ملی مهارت تماس بگیرند.