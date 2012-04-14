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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۵۴

محمدی:

امکانات لازم برای احداث خط آهن گرگان مهیا شد

امکانات لازم برای احداث خط آهن گرگان مهیا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل راه آهن ایران گفت: کلیه منابع و امکانات لازم برای احداث خط آهن گرگان-اینچه برون مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی در نشستی با نمایندگان ترکمنستان در استان گلستان گفت: منابع اعتباری مورد نیاز نیز تامین شده است و با پایان طراحی، پیمانکار نیز انتخاب شده است.

وی افزود: حمل و نقل زیر ساخت توسعه است و شبکه ریلی از مهمترین راه های توسعه است.

صاحب محمدی ادامه داد: خط آهن  گرگان- اینچه برون پروژه ای زیربنایی است که تا قرن ها از آن یاد خواهد شد.

در ادامه سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه قرب کربلا و پیمانکار این پروژه گفت: 37 هزار پرسنل و 14 هزار دستگاه ماشین آلات در حال فعالیت داریم.

وی افزود: در گرایش های مختلفی  چون، راه، راه آهن، خطوط نفت، گاز و آب و سد و شبکه  در 180 پروژه مختتلف در حال فعالیت هستیم.

عبداللهی یادآور شد: پیش بینی های لازم برای تامین ریل و... انجام و ظرف 2 ماه آینده این پروژه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1576724

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