شرایط امروز دنیا اثرگذاری نظام سلطه را به چالش کشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی امروز شنبه در جمع مردم شهرک شهید بهشتی تبریز، با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از این تحرکات انقلاب مصر و سقوط دیکتاتوری این کشور بود که در واقع حافظ منافع نظام سلطه در منطقه به شمار می‌رفت و اکنون مصر در مرحله انتقال قدرت به انقلابیون است.

وی با اشاره به موضع غرب در قبال حوادث سوریه افزود: آمریکا می‌خواهد شکست ناشی از سقوط حاکم مصر را با ساقط کردن حکومت سوریه جبران کند که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا این اقدام، در جهت جلب نظر لابی‌های صهیونیست نیز قلمداد می‌شود.

علیرضابیگی با بیان این که جمهوری اسلامی به یک قدرت منطقه‌ای و راهبردی تبدیل شده است، به کارشکنی‌های آمریکا در موضوع فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره و اظهار کرد: با وجود این توطئه‌ها امروز جمهوری اسلامی به قابلیت‌های بالایی در این عرصه دست پیدا کرده و دستاوردهای هسته‌ای ایران یک شکست دیگر برای نظام سلطه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به عقب‌نشینی ریئس جمهور آمریکا از مواضع خود بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان به عدم حضور مردم در انتخابات امیدوار بودند لکن نتیجه انتخابات غیر از این بود و این موضوع در تغییر مواضع آنها و پذیرش ادامه مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد.

علیرضابیگی در ادامه با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص لزوم مذاکره با آمریکا، این اظهارات را اقدامی به نفع آمریکا دانست و افزود: فردی که این موضوع را مطرح کرده توجه ندارد که تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اختیار مقام معظم رهبری است بنابراین چه هدفی از مطرح شدن این اظهارات می‌تواند داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: مقام معظم رهبری با اشراف بر نیاز ملت ایران این شعار را مطرح کردند و تحقق این موضوع همانند شرایط جنگ، یک تکلیف برای همه مردم، مسئولان و تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اقتصادی از جمله مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها افزود: سیاست دولت دکتر احمدی‌نژاد این است که ثروت نفت باید به دست همه مردم برسد و بر همین اساس دولت مصمم است مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان فعالیت خود اجرا کند.

علیرضابیگی با بیان این که دولت، دلگرم به پشتوانه مردمی است اظهار داشت: مشی دولت جمهوری اسلامی گفتگوی رو در رو با مردم و آگاهی از مشکلات آنان است تا منابعی که در اختیار داریم موجب باز شدن گرهی از مشکلات مردم شود.