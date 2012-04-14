طراحان استیضاح بدنبال اصلاح وزارت کار هستند/ تلاش برای اصلاح بدون استیضاح

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح کنندگان از همان ابتدای درج شایعاتی در خصوص انتصاب آقای مرتضوی به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی گلایه ها و انتقادات خود را نسبت به این انتصاب به وزیر مربوطه منتقل کرده بودند که متاسفانه مورد توجه واقع نشد.

فدایی افزود: آنطور که من در جریان قرار گرفتم استیضاح کنندگان پس از این انتصاب ضمن رایزنی های خود مشغول جمع آوری مستندات و پرونده های مربوط به این موضوع شدند و هر اقدام قانونی و دوستانه ای را که لازم بود تا برای برطرف شدن این نقیصه توسط خود وزیر انجام دهند صورت دادند.

دبیر کل جمعت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و امضا کنندگان طرح استیضاح بدنبال اصلاح وزارت کار هستند گفت: با عدم همراهی وزیر محترم کار با این موضوع استیضاح کنندگان مجبور به طرح استیضاح در مجلس شدند.

فدایی در پایان تاکید کرد: البته هنوز هم تلاش هایی در کار است تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی روز یکشنبه اصلاح لازم در این وزارتخانه صورت گیرد و نقیصه موجود به صورت مسالمت آمیزی برطرف شود.