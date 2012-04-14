به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول نابینایان بهزیستی خراسان رضوی گفت: بیش از 95 درصد نابینایان استان بیکار و فاقد درآمد کافی هستند.

مهین‌دخت مظفر جلالی اظهارکرد: از 50 هزار نابینا و کم بینا که تخمین‌ زده می‌شود در این استان وجود داشته باشند تنها 5 هزار نفر و به عبارتی تنها 10 درصد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند.

نمایش دو ضریح پوش حرم امام رضا(ع) در موزه گنجینه مشهد

مسئول گنجینه تاریخ مشهد سازمان آستان قدس رضوی گفت: از مجموعه نفیس ضریح پوش های وقف شده ضریح پوش های سوم و چهارم حضرت رضا (ع) در این گنجینه در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

مجید مهردوست گفت: یکی از این ضریح پوش ها از جنس مخمل یشمی است که از سرمه، مروارید، فیروزه و سنگهای قاب دار به ابعاد 327 در 431 سانتی متر تشکیل شده است.

مهردوست تصریح کرد: ضریح پوش دیگر از جنس ساتن بوده و از منجوق، ملیله و سنگ دوزی تشکیل شده و در ابعاد 365 در 465 سانتی متر است.

فروش 5 میلیارد ریالی محصولات صنایع دستی در ایام نوروز

سرپرست معاونت صنایع دستی خراسان رضوی از فروش پنج میلیارد ریالی محصولات صنایع دستی در بازارچه های فروش ایام نوروز در سطح استان خبر داد.

جواد موسوی گفت: در ایام نوروز بیش از 250غرفه فروش صنایع دستی در سراسر استان با حضور هنرمندان صنایع دستی بر پا شد.

وی از حضور هنرمندان صنایع دستی در جشن جهانی نوروز در تاجیکستان خبر داد و تصریح کرد: استقبال از صنایع دستی خراسان رضوی در این جشن از سوی شرکت کنندگان در مراسم نیز بسیار چشم گیر بود.

آغاز مبارزه با ملخ در مزارع خراسان رضوی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از اجرای عملیات مبارزه با ملخ در استان خبر داد.

احمد شیرین بهادر به فراهم شدن شرایط آب و هوایی و خروج پوره های ملخ از کپسولهای تخم در کانونهای سطح استان اشاره کرد و گفت: تراکم پوره های ملخ فعلا در سطح پایینی است و کارشناسان حفظ نباتات در شهرستانها به طور مرتب از کانونهای ملخ بازدید و در صورت تخلیه کامل اقدام به مبارزه خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته در سطحی بیش از 70 هزار هکتار مبارزه بر علیه این آفت انجام شده است و پیش بینی می شود در سال جاری نیز در صورت ظهور پوره های ملخ در همان سطح سال گذشته مبارزه انجام گیرد.

نگارخانه رضوان مشهد میزبان احسن‌الحال

نمایشگاه آثار نقاشی خط با عنوان احسن الحال در نگارخانه رضوان مشهد برپا شد.

نگارخانه رضوان در اولین دوره فعالیت خود در سال جدید 26 اثر نقاشی خط علیرضا بهدانی را با موضوعات بهاریه و آیات و احادیث در ابعاد مختلف با عنوان احسن الحال به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه در روز شنبه 26 فروردین آیین گشایش خود را برگزار کرد و تا 31 فروردین ماه ادامه دارد.

پایان تصویر برداری فیلم داستانی "کلاس درس"

تصویر برداری فیلم کوتاه داستانی "کلاس درس" از تولیدات حوزه هنری خراسان رضوی به اتمام رسید.

فیلم داستانی "کلاس درس" به نوسیندگی و کارگردانیجواد علی زاده و تصویر برداری علی هراتیان بر اساس چند خاطره از معلمان خراسان رضوی که در روستاهای استان مشغول به تدریس هستند ساخته شده است.

این خاطرات در مجموعه ای به نام "زنگ تفریح" از تولیدات حوزه هنری خراسان و با مشارکت معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی چاپ شده است.