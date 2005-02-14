نخستين كشتي كانتينر بر وارد بندر چابهار شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به مصوبه 16 اسفند ماه سال 1382 هيات وزيران مبني بر اين كه مناطق آزاد مي توانند تا سقف مشخصي كالا وارد كنند، گفت: برهمين اساس، بزرگترين كشتي حامل كالا شامل 300 كانتينر و به ميزان 60 هزار تن وارد بندر چابهار شد.

به گفته محمد مهدي سالاري راد ، بخش عمده محموله فوق شامل قطعات صنعتي شركت خودروسازي سايپا است.

وي تصريح كرد: اين اقدام مقدمه اي براي تحقق ترانزيت كالا از چابهار به كشور و ساير كشورها است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به اين كه هم اكنون تنها 25 درصد ظرفيت اسكله هاي چابهار استفاده شده است، بيان كرد: اميدواريم با بهره برداري از اسكله 100 هزار تني بندر شهيد بهشتي و تجهيز و تكميل آن، شاهد پهلوگيري كشتي هاي اقيانوس پيما در تنها بندر مشرف به اقيانوس كشورمان باشيم.

سالاري راد تصريح كرد: براي رسيدن به ظرفيت 6 تا 8 ميليون تن در سال بايد پسكرانه و راه آهن را تكميل و توسعه دهيم.