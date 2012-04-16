به گزارش خبرنگار مهر، گرم شدن کره زمین و ماهیگیری سبب از بین رفتن جمعیت کثیری از صخره های مرجانی شده به طوریکه در حال حاضر یک سوم مرجانهای افسانه ای جزیره گوادلوپ، از بین رفته اند.

بر اساس این گزارش، آلودگی، ماهیگیری بیش از حد و گرم شدن کره زمین باعث خفگی صخره های مرجانی می شود که عواقب وخیم این واقعه فقط مربوط به محیط زیست نمی شود.

فیلیپ گودوک، مدیر آکواریوم گوادلوپ می گوید: عملکرد صخره های مرجانی بسیار مهم است چون امواج با برخورد به این صخره ها شکسته می شوند و اگر این مرجانها از بین بروند، سواحل و جزایر مورد هجوم مستقیم این امواج قرار خواهند گرفت.

شاید دانشمندان راه حلی برای این مسئله پیدا کرده باشند و بتوانند باعث رشد دوباره مرجان ها شوند.