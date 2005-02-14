به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" علاوه بر بخش اصلي بيستمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران دانشجويان مي توانند در بخش جنبي اين جشنواره نيز شركت كنند.
بخش جنبي اين جشنواره در رشته هاي ادبي و هنري با زمينه مقاله پژوهشي، داستان، شعر، نثر ادبي، خوشنويسي، نقاشي، نقاشيخط ، نگارگري، نماهنگ و صنايع دستي با مو ضوع مفاهيم قرآني و موضوع ويژه قرآن و انتظار برگزار مي شود.
دانشجويان علاقه مند به شركت در بخش جشنواره جنبي جشنواره تا دهم اسفند مي توانند آثار خود را به دفتر مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور ارسال كنند.
نظر شما