  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۲۰

مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور برگزار مي كند :

بيستمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران

مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور بيستمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران را برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" علاوه بر بخش اصلي بيستمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران دانشجويان مي توانند در بخش جنبي اين جشنواره نيز شركت كنند.

بخش جنبي اين جشنواره در رشته هاي ادبي و هنري با زمينه مقاله پژوهشي، داستان، شعر، نثر ادبي، خوشنويسي، نقاشي، نقاشيخط ، نگارگري، نماهنگ و صنايع دستي با مو ضوع مفاهيم قرآني و موضوع ويژه قرآن و انتظار برگزار مي شود.

دانشجويان علاقه مند به شركت در بخش جشنواره جنبي جشنواره تا دهم اسفند مي توانند آثار خود را به دفتر مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور ارسال كنند.

کد مطلب 157677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه