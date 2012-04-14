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۲۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

آرام به مهر خبر داد:

یک مازنی به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان دعوت شد

یک مازنی به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان دعوت شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان ، پیوند اعضا و بیماران خاص مازندران گفت: با دعوت کادر فنی ، یک مازندرانی به دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان دعوت شد.

سعید آرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احمد رضا رضایی تنها فوتسالیست مازندرانی حاضر در این اردو بوده که به همراه 11 بازیکن دیگر، تمرینات خود را زیر نظر حسین شمس به عنوان مدیر فنی و جبرئیل یوسفی به عنوان سرمربی برگزار انجام می دهند.

وی گفت: دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان از روز بیست و هفتم فروردین به مدت شش روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

آرام یادآور شد: هفتمین دوره بازیهای ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از ششم تا سیزدهم خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود.

آرام، کمبود امکانات ورزشکاران ناشنوا را بزرگ ترین مشکل این ورزشکاران دانست و گفت: در صورت فراهم کردن زمینه انجام ورزش قهرمانی ، کسب مدالهای فراوان در میادین معتبر جهانی و آسیایی دور از انتظار نیست.

وی افزود: ورزشکاران ناشنوا به دلیل محدودیتی که دارند همواره مظلوم واقع می شوند و به آن چه که استحقاق آن را دارند، دست پیدا نمی کنند.

کد مطلب 1576778

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