تشخیص سن زرافه ها از روی پوستشان

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد می توان از روی رنگ پوست زرافه های نر سن آنها را تخمین زد.

یک تحقیق 33 ساله روی نوعی زرافه در زامبیای آفریقا نشان می دهد که لکه های قهوه ای رنگ روی بدن آنها با بالا رفتن سنشان تیره تر می شوند.

پروفسور فرد بی برکوویچ از مرکز تحقیقات نخستین سانان و مرکز تحقیقات حیات وحش در دانشگاه کیوتو ژاپن، با فیل بری، که از دهه 70 آغاز به جمع آوری اطلاعات درباره زرافه ها در زامبیا کرده در این تحقیق همکاری کرد.

با مقایسه تغییر رنگ هایی که آقای بری به ثبت رسانده بود، آنها توانستند تاریخچه ای از رنگ لکه های زرافه ها تهیه کنند.

آنها به این نتیجه رسیدند که می توان تغییر رنگ در لکه های زرافه ها را به بالا رفتن میزان هورمون تستوسترون در دوران بلوغ نسبت داد.

پروفسور برکوویچ می گوید: واقعا هیجان انگیز است که فیل بری به مدت سی سال این اطلاعات را درباره زرافه ها جمع آوری کرده و ما اکنون می توانیم آنها را در تحقیقاتمان به چاپ برسانیم.

نتایج این تحقیقات در مجله جانورشناسی به چاپ رسیده است.