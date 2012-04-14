تداوم رگبار باران، رعد وبرق و وزش باد در نیمه شمالی کشور تا اواسط هفته

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه های پیش یابی طی 24 ساعت آینده در دامنه های زاگرس، نواحی مرکزی، سواحل شمالی، دامنه های جنوبی البرز، جنوب و با شدت کمتری در شمال غرب، غرب وجنوب غرب کشور ابرناکی، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، شدت بارش ها در این مدت در نواحی مرکزی کشور، دامنه های جنوبی البرزمرکزی ودامنه های مرکزی زاگرس است که در مناطق مستعد، بارش تگرگ نیز دور از انتظار نیست .

امیدوار اظهار داشت: از بعد از ظهر فردا مجدداً بر مقدار بارشها در شمال غرب و غرب کشور افزوده می شود و گستره بارش ها علاوه بر مناطق مذکور به شمال شرق کشور نیز کشیده می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: به سبب وجود جریانات ناپایدار تراز میانی جو این وضعیت تا اواسط هفته جاری به تناوب سبب رگبار باران، رعد وبرق و وزش باد در نیمه شمالی کشور می شود.

به گفته وی، طی سه روز آینده در جنوب شرق و برخی مناطق شرق کشور نیز افزایش ابر و در ساعات بعد از ظهر رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود ودر روز های دو شنبه و سه شنبه بارش ها در این مناطق نیز تشدید می شود و تا روز دوشنبه روند کاهش دما در غالب مناطق کشور ادامه دارد.