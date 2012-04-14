برگزاری دوره های فرش بافی ویژه مددجویان/ افزایش84 درصدی درآمد زکات در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تویسرکان گفت: مردم هرستان تویسرکان در سال گذشته 14 میلیارد و 423 میلیون و 241 هزار و 158 ریال در به کمیته امداد کمک کردند.

تیمور کرمی ‌مقدم با اشاره به رشد 65 درصدی کمک های مشارکت مردم در قالب طرح‌های مختلف به کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد: مجموع صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در این شهرستان 16 هزار و 138 فقره بوده است.

کرمی مقدم اظهار داشت: از این تعداد 15 هزار و 504 فقره صندوق منازل و مغازه، 164 فقره صندوق کوچک در اماکن عمومی و 470 فقره صندوق بزرگ در معابر عمومی در سطح شهرستان نصب شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تویسرکان افزود: مبلغ دو میلیارد و 840 میلیون و 973 هزار و 559 ریال از صندوق‌های نصب شده در سطح شهرستان به درآمد مردمی اختصاص دارد.

پرداخت 500 میلیون ریال وام به دانشجویان ملایری

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ملایر از پرداخت 500 میلیون ریال وام دانشجویی به دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد ملایر در سال گذشته خبر داد.

علی کولیوند اظهار داشت: تعداد دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد ملایر 460 نفر است.

وی افزود: این دانشجویان در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند و از خدمات کمیته امداد استفاده می‌کنند.

کولیوند از پرداخت 500 میلیون ریال وام قرض‌الحسنه به 200 نفر از دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد ملایر در سال گذشته خبر داد و گفت: میانگین هر یک از این وام‌ها دو میلیون و 500 هزار ریال بوده است.

برگزاری دوره آموزش فرش بافی برای مددجویان کمیته امداد همدان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: سه دوره آموزش بلند مدت فرش بافی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد در شهرستان های همدان و ملایر برگزار شده است.

قاسم یارمحمدی با بیان اینکه این کارگاه فرش بافی با شرکت 60 نفر کارآموز و با حضور مربیان مجرب برگزار شده است، افزود: فرش هایی که توسط مددجویان آموزش دیده بافته می شود از نظر کیفیت و بافت در سطح بالایی قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری با برگزاری دوره های بیشتر تمام مددجویانی که در این بخش فعالیت دارند، این دوره ها را سپری کنند.

دو میلیارد ریال تسهیلات به دانشجویان همدانی پرداخت شد

رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: در سال گذشته دو میلیارد و 888 میلیون ریال تسهیلات در قالب وام آسان به دانشجویان همدانی زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

جعفر روشن سرشت افزود: این تسهیلات به دانشجویانی که در دانشگاههای آزاد، علمی کاربردی، شبانه، پیام نور و غیر انتفاعی تحصیل می کنند، پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: به دانشجویان و طلاب زیر پوشش این نهاد، کمک هزینه تحصیلی نیز به صورت ماهانه پرداخت می شود.

روشن سرشت تعداد دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در استان همدان را سه هزار نفر عنوان کرد.

درآمد زکات در همدان 84 درصد افزایش یافت

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: درآمد زکات در سال گذشته نسبت به سال 89، 84 درصد افزایش یافته است.

جعفر چهره قانی افزود: در آمد زکات استان همدان در سال گذشته 56 میلیارد و 868 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: ملایر با درآمد 17 میلیارد 336 میلیون ریال رتبه نخست استان همدان را در بین شهرستان ها در زمینه جمع آوری زکات به خود اختصاص داده است.

چهره قانی همچنین از افزایش 20 درصدی احداث طرح های عمرانی از محل زکات در سال گذشته در استان همدان خبر داد.

26 میلیارد ریال مستمری به مددجویان نهاوند پرداخت شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوند گفت: در سال گذشته 26 میلیارد و 280 میلیون ریال در قالب مستمری به مددجویان این نهاد پرداخت شده است.

علی کاویانی افزود: تعداد خانوارهای زیر پوشش این نهاد در نهاوند چهار هزار و 656 خانوار با تعداد 9 هزار و 971 نفر است.

وی اضافه کرد: این نهاد در سال گذشته یک هزار و 500 مورد اشتغالزایی ایجاد کرده است که در این زمینه 20 میلیارد ریال از محل منابع بانکی و منابع داخلی هزینه شده است.

کاویانی درآمد حوزه مشارکت های مردمی را در بخش های درآمد صدقات، زکات، جهیزیه، جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاریرا 22 میلیارد و 44 میلیون ریال عنوان کرد.

امسال 207 واحد مسکن مهر مددجویان همدان به بهره برداری می رسد

مدیر تامین مسکن کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان گفت: 207 واحد مسکن مهر مددجویان این استان تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

محمود فیضی پیشرفت این طرح ها را 56 درصد عنوان کرد و افزود: این طرح در 25 قطعه زمین در قالب 25 بلوک آپارتمانی و در قالب طرح مسکن مهر در حال احداث است.

فیضی افزود: تعداد 117 واحد مسکن مهر نیز در شهرستانهای ملایر، نهاوند، تویسرکان، و اسدآباد در حال احداث است.

وی گفت: طرح 90 واحدی مسکن مهر شهرستان همدان با پیشرفت کار 43 درصدی در مرحله انجام است.