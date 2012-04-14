به گزارش خبرگزاری مهر، من سیتی در این دیدار که به میزبانی نوریچ برگزار شد با نتیجه پرگل 6 بر یک از سد حریف خود گذشت.

"کارلوس ته وز" که در ماه های قبل همواره مشکلات فراوانی با "روبرتو مانچینی"، سرمربی سیتی، داشته در این دیدار از ابتدا تا 10 دقیقه پایانی در زمین حضور داشت و در دقایق 18، 73 و 80 گلزنی کرد. "سرخیو آگوئرو" در دقایق 27 و 75 و "جانسون" در دقیقه 90 دیگر گل های سیتی را به ثمر رساندند و تک گل نوریچ توسط "سورمان" در دقیقه 52 وارد دروازه من‌سیتی شد.

هفته سی و چهارم این رقابت ها با برگزاری بازی های زیر در حال پیگیری است:

* ساندرلند - ولورهمپتون

* سوانزی - بلکبرن

* وست بروم - کویینزپارک رنجرز



برنامه ادامه رقابت ها به شرح زیر است:

یکشنبه 27/1/91

* منچستریونایتد - آستون ویلا

دوشنبه 28/1/91

* آرسنال - ویگان



جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 79 امتیاز

20 منچسترسیتی 77 امتیاز - یک بازی بیشتر

3- آرسنال 64 امتیاز

4- تاتنهام 59 امتیاز

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18- بولتون 29 امتیاز

19- بلکبرن 28 امتیاز

20- ولورهمپتون 22 امتیاز