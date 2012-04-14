محسن فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجمع سالیانه هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم، فردا یکشنبه بیست و هفتم فروردین ماه با حضور ‌رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری، مدیرکل، معاوین و مسئول امور مجامع هیئت‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم و اعضای مجمع این هیئت برگزار خواهد شد.



برگزاری مجمع در حضور رئیس فدراسیون روستایی و عشایری



وی ادامه داد: در این مجمع که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار خواهد شد، سیدمهدی غیاثی رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم که دو سال قبل در چنین ایامی با کسب رای اعتماد اعضای واجد شرایط رای دادن حاضر در مجمع، بار دیگر به عنوان رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم انتخاب شد، گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این هیئت و وضعیت ورزش روستایی و عشایری قم ارائه خواهد کرد.



دبیر مجامع هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: غیاثی که در دو دوره ریاست هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم را عهده‌دار بوده است، در بهار سال 89 در انتخابات جدید ریاست این هیئت نیز تنها کاندیدای احراز این سمت بود و بر همین اساس با کسب تمام آرای اعضای مجمع، در سمت خود ابقا شد.



وی ابراز داشت: از بین تمامی اعضای حاضر در مجمع انتخابات هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم، 17 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که در نهایت تمامی اعضای مجمع رای خود را به نام سیدمهدی غیاثی به گلدان جمع‌آوری آرا انداختند تا وی برای چهار سال دیگر نیز رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم باشد که دو سال آن نیز سپری شده است.



تلاش هیئت روستایی و عشایری در رشد ورزش بین روستائیان قم



فارسی با اشاره به عملکرد هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم در چند سال گذشته از فعالیت این هیئت، تصریح کرد: در این سال ها مجموعه این هیئت با تلاش خود، نقش مهمی در بهبود امور کیفی ورزش استان قم در حیطه وظایف و امور محوله داشته اند.



وی عنوان کرد: تعامل نزدیک و تنگاتنگ با اداره کل ورزش و جوانان و برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی در موضوعات مختلف مربوط به رشته‌های ورزشی مختلف زیر مجموعه هیئت ورزش های روستایی و عشایری از جمله‌ کارهایی است که این هیئت به شکلی مطلوب انجام داده است.



دبیر مجامع هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم یاد آور شد: در واقع انتظار اداره کل ورزش و جوانان نیز این است که این هیئت با برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی مناسب، همچنان به توسعه فعالیت‌های خود در راستای کیفی سازی خدمات ورزشی به مردم مناطق محروم و روستاها در بخش ها و شهرهای تابعه استان قم ادامه دهد.



تعامل صحیح هیئت روستایی و عشایری با اداره کل ورزش و جوانان



وی همکاری خوب هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم با فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان قم را یکی از نقاط موفقیت آمیز فعالیت‌های این هیئت عنوان و تاکید کرد: هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم با توجه به تعاملات نزدیک با فدراسیون در امور مختلف، در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته است.



فارسی افزود: اشاعه فرهنگ ورزش از طریق رسانه‌های گروهی و جلسات متعدد با باشگاه‌‌ها و هیئت‌های ورزشی در بین روستائیان،‌ تعامل نزدیک با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری و نظارت مستمر بر توسعه ورزش روستایی و عشایری به خوبی از سوی این هیئت صورت گرفته است.

