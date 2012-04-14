شناسایی 500 نفر معتاد پر خطر در اردبیل/ مرکز درمان معتادان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله فخیمی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی دبیران شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای اردبیل افزود: برای مبارزه با مواد مخدر مرکز درمان اجباری معتادان پر خطر استان به ظرفیت پذیرش 100 معتاد در حال آماده سازی است.

وی خواستار شناسایی معتادان پرخطر و تزریقی در شهرستانهای مختلف استان برای انتقال به این مرکز شد.

فخیمی به تقویت کمپهای ترک اعتیاد در شهرستانهای استان تاکید کرد و افزود: در شهرستانهایی که کمپهای ترک اعتیاد وجود ندارد باید حداقل یک کمپ ترک اعتیاد ایجاد شود.

اجرای طرح مصون سازی اعتیاد در محیط کاری

وی از اجرای طرح مصون سازی واحدهای کاری در استان در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: 200 نفر از مدیران واحدهای کار در کارخانجات و دستگاههای اجرایی استان آمادگی خود برای اجرای طرح مصون سازی واحدهای کار اعلام کرده اند.

به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل این طرح بر روی افراد سالم و در واحدهای کاری بالای 20 نفر کارمند اجرا می شود.

وی با اشاره به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای لازم به معتادان بهبود یافته در استان از وجود حدود 500 نفر بهبود یافته در سطح استان خبر داد.

فخیمی عنوان کرد: طبق هماهنگیهای انجام گرفته با آموزش فنی و حرفه ای استان این بهبود یافتگان می توانند با بهره مندی از آموزشهای فنی و حرفه ای نسبت به اشتغال و بیمه اقدام کنند.

وی اشتغال به کارمعتادان بهبود یافته را در حفظ بهبودی موثر دانسته و اضافه کرد: لازم است تعداد بهبود یافتگان در شهرستانهای استان از طریق کمپهای ترک اعتیاد احصا شده و اقدامات لازم برای حرفه آموزی و اشتغال به کار آنها انجام شود.

این مسئول به جلب مشارکت عمومی برای مبارزه با مواد مخدر، تاکید کرد و از مبارزه با مواد مخدر در استان به صورت اجتماعی و همه گیر خبر داد.

تمام ارگانها در مبارزه با مواد مخدر بسیج شود

وی خواستار فعال کردن شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستانها و استفاده از ظرفیتهای موجود در استان از قبیل پایگاههای مقاومت بسیج و سازمان های مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر شد.

فخیمی با اشاره به وجود بیش از دو هزار و 800 نفر مربی تربیت بدنی، 700 نفر مشاور، سه هزار و 600 رابط بهداشتی و شش هزار نفر مشاور در سطح مدارس و دانشگاههای استان بر استفاده از این ظرفیتها تاکید کرد.

وی یادآور شد: ابزارها و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای اقدامات پیشگیرانه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

فخیمی از ثبت و شناسنامه دار بودن 360 سازمان مردم نهاد در سطح استان خبر داد و عنوان کرد: 22 مورد از این انجمن ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعال بوده و باید با استفاده از این ظرفیت های مردمی در جهت مبارزه با مواد مخدرتلاش کرد.



