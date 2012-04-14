شبکه تبرستان در جذب مخاطبان جایگاه بالایی در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی عصر شنبه در جلسه تودیع و معارفه معاون سیمای شبکه تبرستان مازندران، مخاطب محوری و جذب حداکثری مخاطبان را از ویژگی های سیمای مازندران دانست.

وی افزود: مخاطب محوری، حضور پویا و پخش برنامه های مختلف تولیدات این شبکه در شبکه های سراسری و رضایت مندی مخاطبان از نشانه های توسعه و تعالی این شبکه بوده که توانست در بین رقبای رسانه ای دیگر جایگاه بالا و مطلوبی کسب کند.



حمیدی با اشاره با سالروز افتتاح شبکه استانی، صدا وسیمای مازندران را به عنوان بازوی توانمند مسئولان استانی در امر توسعه استان دانست.

وی افزود: رسانه استانی از آغاز دوران تولد همواره یارمسئولان استان به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مدیران در راستای تعالی و توسعه استان در همه بخشها بوده است و بیش تر از گذشته در امر ارائه خدمات رسانه ای در جهت توسعه این خطه علوی پیشگام است.



مدیر کل شبکه تبرستان، برافزایش تولیدات برنامه های طنز که براساس خواسته های مردمی بوده تاکید کرد و گفت: از توفیقات برنامه های نوروزی سالجاری تولید و پخش سریالها و مجموعه برنامه های طنز بوده که رضایت مندی حداکثری مخاطبان را به همراه داشت.

وی بیان داشت: شبکه تبرستان محق خواسته های به حق مخاطبان خود است.



در این مراسم از تلاش علیرضا فلاح، معاون سابق سیمای مازندران در تصدی مسئولیت این حوزه تقدیر و نقی نائیجی به عنوان معاون جدید سیمای مازندران منصوب و معرفی شد.